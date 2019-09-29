Словения призвала Совбез ООН воздержаться от использования вето
Словения призывает членов Совета Безопасности ООН не использовать право вето, когда речь идет о массовых преступлениях.
Источник: заявление премьер-министра Словении Миро Церар, передает Укринформ.
"Серьезные нарушения прав человека обычно являются ранними индикаторами зарождения конфликтов. Поэтому быстрая жесткая реакция на массовые нарушения прав человека необходима для недопущения перерастания кризиса в полномасштабный конфликт", - сказал Церар.
"Учитывая это, я призываю членов Совбеза ООН воздержаться от использования вето, когда речь идет о массовых преступлениях", - подытожил политик.
Заявление было произнесено накануне начала переговоров о членстве в ЕС Албании и Северной Македонии.
В этом контексте премьер-министра Словении добавил, что Словения решительно поддерживает европейскую интеграцию государств Западных Балкан.
"Поддерживая их стремление к членству в ЕС, мы активно поощряем региональное сотрудничество и примирение", - подчеркнул премьер-министр Словении.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua