Словения призвала Совбез ООН воздержаться от использования вето

Словения призывает членов Совета Безопасности ООН не использовать право вето, когда речь идет о массовых преступлениях.

Источник: заявление премьер-министра Словении Миро Церар, передает Укринформ.

"Серьезные нарушения прав человека обычно являются ранними индикаторами зарождения конфликтов. Поэтому быстрая жесткая реакция на массовые нарушения прав человека необходима для недопущения перерастания кризиса в полномасштабный конфликт", - сказал Церар.

"Учитывая это, я призываю членов Совбеза ООН воздержаться от использования вето, когда речь идет о массовых преступлениях", - подытожил политик.

Заявление было произнесено накануне начала переговоров о членстве в ЕС Албании и Северной Македонии.

В этом контексте премьер-министра Словении добавил, что Словения решительно поддерживает европейскую интеграцию государств Западных Балкан.

"Поддерживая их стремление к членству в ЕС, мы активно поощряем региональное сотрудничество и примирение", - подчеркнул премьер-министр Словении.









