У порту Південної Кореї пролунав вибух
Неділя, 29 вересня 2019, 03:27
Унаслідок вибуху та пожежі на вантажному судні у південнокорейському порту Ульсан постраждали 18 осіб.
Джерело: Yonhap.
"У портовому місті Ульсан 18 осіб отримали опіки внаслідок пожежі, що спалахнула на вантажному кораблі та перекинулася на інше судно, спричинивши вибух", - ідеться у повідомленні.
Уточнюється, що від опіків та задимлення постраждали дев'ять громадян Республіки Корея, троє іноземців, а також шестеро рятувальників, один з яких перебуває у тяжкому стані.
Пожежники намагаються запобігання поширенню вогню, причина вибуху з'ясовується.
(2nd LD) 18 people injured in cargo ship fire at Ulsan port https://t.co/qmc83W5TPf— Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 28, 2019