У порту Південної Кореї пролунав вибух

Унаслідок вибуху та пожежі на вантажному судні у південнокорейському порту Ульсан постраждали 18 осіб.

Джерело: Yonhap.

"У портовому місті Ульсан 18 осіб отримали опіки внаслідок пожежі, що спалахнула на вантажному кораблі та перекинулася на інше судно, спричинивши вибух", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що від опіків та задимлення постраждали дев'ять громадян Республіки Корея, троє іноземців, а також шестеро рятувальників, один з яких перебуває у тяжкому стані.

Пожежники намагаються запобігання поширенню вогню, причина вибуху з'ясовується.