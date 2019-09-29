У порту Південної Кореї пролунав вибух

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Неділя, 29 вересня 2019, 03:27

Унаслідок вибуху та пожежі на вантажному судні у південнокорейському порту Ульсан постраждали 18 осіб.

Джерело: Yonhap.

"У портовому місті Ульсан 18 осіб отримали опіки внаслідок пожежі, що спалахнула на вантажному кораблі та перекинулася на інше судно, спричинивши вибух", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що  від опіків та задимлення постраждали дев'ять громадян Республіки Корея, троє іноземців, а також шестеро рятувальників, один з яких перебуває у тяжкому стані.

Пожежники намагаються запобігання поширенню вогню, причина вибуху з'ясовується.

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Теми: вибух Південна Корея


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