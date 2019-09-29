В порту Южной Кореи прогремел взрыв
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Воскресенье, 29 сентября 2019, 03:27
В результате взрыва и пожара на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан пострадали 18 человек.
Источник: Yonhap.
"В портовом городе Ульсан 18 человек получили ожоги в результате пожара, который вспыхнул на грузовом корабле и перекинулся на другое судно, вызвав взрыв", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от ожогов и задымления пострадали девять граждан Республики Корея, трое иностранцев, а также шесть спасателей, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Пожарные пытаются предотвратить распространение огня, причина взрыва выясняется.
(2nd LD) 18 people injured in cargo ship fire at Ulsan port https://t.co/qmc83W5TPf— Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 28, 2019
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