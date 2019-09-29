Китай прагне негайно приєднатися до Договору про торгівлю зброєю 

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Неділя, 29 вересня 2019, 04:12

Китай висловив готовність якнайшвидше приєднатися до Міжнародного договору про торгівлю зброєю.

Джерело: Press TV, передає Укрінформ.

"Китай завжди надавав великого значення питанню боротьби з незаконним продажем зброї та її нецільовим використанням - і підтримує цілі та завдання цієї угоди", - заявили у міністерстві закордонних справ КНР.

У заяві зазначається, що Пекін має намір приєднатися до угоди "якнайшвидше", оскільки йдеться про відповідальність Китаю, як члена міжнародної спільноти.

Нагадаємо:

  • Міжнародний договір про торгівлю зброєю набрав чинності 24 грудня 2014 року і вперше запроваджував міжнародні стандарти торгівлі звичайними озброєннями, від стрілецької зброї до ракет, танків, літаків і кораблів. Його метою було регулювання поставок зброї у кризові регіони.
  • Договір підписали 130 держав, проте ратифікувала його наразі 101 країна. США входять до числа держав, де ратифікація не відбулася досі. Угоду було передано в Сенат, де вона очікує своєї долі п'ятий рік.
  • Президент США заявив, що відкликав підпис США, що стоїть під Договором про торгівлю зброєю. 
  • За словами Трампа, договір означає втручання у внутрішні справи США і йде врозріз з Другою поправкою до конституції країни, яка гарантує право громадян на носіння та зберігання зброї. 

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Теми: Китай торгівля США


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