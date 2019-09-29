Китай прагне негайно приєднатися до Договору про торгівлю зброєю
Неділя, 29 вересня 2019, 04:12
Китай висловив готовність якнайшвидше приєднатися до Міжнародного договору про торгівлю зброєю.
Джерело: Press TV, передає Укрінформ.
"Китай завжди надавав великого значення питанню боротьби з незаконним продажем зброї та її нецільовим використанням - і підтримує цілі та завдання цієї угоди", - заявили у міністерстві закордонних справ КНР.
У заяві зазначається, що Пекін має намір приєднатися до угоди "якнайшвидше", оскільки йдеться про відповідальність Китаю, як члена міжнародної спільноти.
Нагадаємо:
- Міжнародний договір про торгівлю зброєю набрав чинності 24 грудня 2014 року і вперше запроваджував міжнародні стандарти торгівлі звичайними озброєннями, від стрілецької зброї до ракет, танків, літаків і кораблів. Його метою було регулювання поставок зброї у кризові регіони.
- Договір підписали 130 держав, проте ратифікувала його наразі 101 країна. США входять до числа держав, де ратифікація не відбулася досі. Угоду було передано в Сенат, де вона очікує своєї долі п'ятий рік.
- Президент США заявив, що відкликав підпис США, що стоїть під Договором про торгівлю зброєю.
- За словами Трампа, договір означає втручання у внутрішні справи США і йде врозріз з Другою поправкою до конституції країни, яка гарантує право громадян на носіння та зберігання зброї.