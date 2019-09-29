Китай прагне негайно приєднатися до Договору про торгівлю зброєю 

Китай висловив готовність якнайшвидше приєднатися до Міжнародного договору про торгівлю зброєю.

Джерело: Press TV, передає Укрінформ.

"Китай завжди надавав великого значення питанню боротьби з незаконним продажем зброї та її нецільовим використанням - і підтримує цілі та завдання цієї угоди", - заявили у міністерстві закордонних справ КНР.

У заяві зазначається, що Пекін має намір приєднатися до угоди "якнайшвидше", оскільки йдеться про відповідальність Китаю, як члена міжнародної спільноти.

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