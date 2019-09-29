Китай стремится немедленно присоединиться к Договору о торговле оружием

Китай выразил готовность как можно быстрее присоединиться к Международному договору о торговле оружием.

Источник: Press TV, передает Укринформ.

"Китай всегда придавал большое значение вопросу борьбы с незаконной продажей оружия и его нецелевым использованием - и поддерживает цели и задачи этого соглашения", - заявили в министерстве иностранных дел КНР.

В заявлении отмечается, что Пекин намерен присоединиться к соглашению "как можно быстрее", поскольку речь идет об ответственности Китая как члена международного сообщества.

Напомним: