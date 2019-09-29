Китай стремится немедленно присоединиться к Договору о торговле оружием
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Воскресенье, 29 сентября 2019, 04:12
Китай выразил готовность как можно быстрее присоединиться к Международному договору о торговле оружием.
Источник: Press TV, передает Укринформ.
"Китай всегда придавал большое значение вопросу борьбы с незаконной продажей оружия и его нецелевым использованием - и поддерживает цели и задачи этого соглашения", - заявили в министерстве иностранных дел КНР.
В заявлении отмечается, что Пекин намерен присоединиться к соглашению "как можно быстрее", поскольку речь идет об ответственности Китая как члена международного сообщества.
Напомним:
- Международный договор о торговле оружием вступил в силу 24 декабря 2014 года и впервые вводил международные стандарты торговли обычными вооружением, от стрелкового оружия до ракет, танков, самолетов и кораблей. Его целью было регулирование поставок оружия в кризисные регионы.
- Договор подписали 130 государств, однако ратифицировала его пока 101 страна. США входят в число стран, где ратификация не состоялась до сих пор. Соглашение было передано в Сенат, где ожидает своей участи пятый год.
- Президент США заявил, что отозвал подпись Соединенных Штатов под Договором о торговле оружием.
- По словам Трампа, договор означает вмешательство во внутренние дела США и идет вразрез со Второй поправкой к Конституции страны, которая гарантирует право граждан на ношение и хранение оружия.
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