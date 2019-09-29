Війна: 23 порушення режиму припинення вогню

28 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було",- звітують військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було",- повідомили у штабі.