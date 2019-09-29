28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За прошедшие сутки потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - отчитываются военные.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в штабе.