Facebook готується до втручання у президентські вибори-2020 в США

Facebook не виключає появи модераторів на своїй платформі через імовірне втручання іноземних суб'єктів у президентські вибори в США в 2020 році.

Джерело: Інтерв'ю технічного директора Facebook Майка Шрепфера газеті Welt am Sonntag, пише DW.

Деталі: Шрепфер упевнений, що методи впливу на вибори через Facebook будуть іншими, ніж у 2016 році.

Серед технічних завдань перед виборами-2020 року - захист користувачів від поширення ненависті і пропаганди за допомогою штучного інтелекту.

За словами Шрепфера, у Facebook неминуча поява модераторів, які будуть також займатися цими завданнями.

"Технічні ідеї необхідні, але багато рішень неможливі без допомоги людини", - зазначив Шрепфер.