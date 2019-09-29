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Facebook готується до втручання у президентські вибори-2020 в США

Неділя, 29 вересня 2019, 09:14

Facebook не виключає появи модераторів на своїй платформі через імовірне втручання іноземних суб'єктів у президентські вибори в США в 2020 році.

Джерело: Інтерв'ю технічного директора Facebook Майка Шрепфера газеті Welt am Sonntag, пише DW.

Деталі: Шрепфер упевнений, що методи впливу на вибори через Facebook будуть іншими, ніж у 2016 році.

Серед технічних завдань перед виборами-2020 року - захист користувачів від поширення ненависті і пропаганди за допомогою штучного інтелекту.

За словами Шрепфера, у Facebook неминуча поява модераторів, які будуть також займатися цими завданнями.

"Технічні ідеї необхідні, але багато рішень неможливі без допомоги людини", - зазначив Шрепфер.

Теми: facebookСШАвибори
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