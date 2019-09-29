Facebook готовится к вмешательству в президентские выборы-2020 в США

Facebook не исключает появления модераторов на своей платформе в связи с вероятным вмешательством иностранных субъектов в президентские выборы в США в 2020 году.

Источник: Интервью технического директора Facebook Майка Шрепфера газете Welt am Sonntag, пишет DW.

Детали: Шрепфер уверен, что методы влияния на выборы через Facebook будут иными, чем в 2016 году.

Среди технических задач перед выборами-2020 - защита пользователей от распространения ненависти и пропаганды при помощи искусственного интеллекта.

По словам Шрепфера, в Facebook будет неизбежным появление модераторов, которые будут также заниматься этими задачами.

"Технические идеи необходимы, но многие решения невозможны без помощи человека", - отметил Шрепфер.