Facebook готовится к вмешательству в президентские выборы-2020 в США
Facebook не исключает появления модераторов на своей платформе в связи с вероятным вмешательством иностранных субъектов в президентские выборы в США в 2020 году.
Источник: Интервью технического директора Facebook Майка Шрепфера газете Welt am Sonntag, пишет DW.
Детали: Шрепфер уверен, что методы влияния на выборы через Facebook будут иными, чем в 2016 году.
Среди технических задач перед выборами-2020 - защита пользователей от распространения ненависти и пропаганды при помощи искусственного интеллекта.
По словам Шрепфера, в Facebook будет неизбежным появление модераторов, которые будут также заниматься этими задачами.
"Технические идеи необходимы, но многие решения невозможны без помощи человека", - отметил Шрепфер.
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