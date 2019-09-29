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Зеленський: Пам'ять Бабиного Яру - попередження для всього людства

Неділя, 29 вересня 2019, 11:31

Пам'ять Бабиного Яру і Голокосту - попередження для людства.

Джерело: звернення президента України до народу у зв’язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру. 

Дослівно:  "Пам'ять Бабиного Яру, Голокосту - це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче - людське життя - ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів". 

"Трагічні сторінки історії слід пам’ятати не тільки, щоб шанувати пам’ять про загиблих, а й для того, щоб зробити висновки з минулого та не допустити помилок у майбутньому", - зазначив президент.

Глава держави висловив переконання, що український народ "завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті".  

Українська правда
Теми: Зеленський
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