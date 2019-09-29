Зеленский: Память Бабьего Яра - предупреждение для всего человечества

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Воскресенье, 29 сентября 2019, 11:31

Память Бабьего Яра и Холокоста - предупреждение для человечества.

Источник: обращение президента Украины к народу в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Дословно: "Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов".

"Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем", - отметил президент.

Глава государства выразил убеждение, что украинский народ "всегда будет един в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве".

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Темы: Зеленский


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