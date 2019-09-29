Останній день вересня мине з шаленим вітром, перший день жовтня - з сонцем
У понеділок, 30 вересня, у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: На заході, півночі та у центральних областях вдень очікуються дощі, хмарно, на південному сході та півдні - мінлива хмарність, без опадів.
Температура вдень у західних та та північних областях +20...+22, в центральних регіонах до +23, на півдні до +25 градусів, вночі у більшості регіонів температура коливатиметься від +9 до +12, на півдні до +14.
1 жовтня у всіх західних та північних областях прогнозують сонячну погоду зі зниженням денної температури до +16...+18, у Києві +14...+16. Дощі очікуються у центральних, східних та південних регіонах.
До 2 жовтня включно у південних регіонах, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.