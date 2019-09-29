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Останній день вересня мине з шаленим вітром, перший день жовтня - з сонцем

Неділя, 29 вересня 2019, 13:54
Останній день вересня мине з шаленим вітром, перший день жовтня - з сонцем

У понеділок, 30 вересня, у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: На заході, півночі та у центральних областях вдень очікуються дощі, хмарно, на південному сході та півдні - мінлива хмарність, без опадів. 

Температура вдень у західних та та північних областях +20...+22, в центральних регіонах до +23, на півдні до +25 градусів, вночі у більшості регіонів температура коливатиметься від +9 до +12, на півдні до +14. 

1 жовтня у всіх західних та північних областях прогнозують сонячну погоду зі зниженням денної температури до +16...+18, у Києві +14...+16. Дощі очікуються у центральних, східних та південних регіонах.

 
прогноз погоди на 30 вересня
 
прогноз погоди на 1 жовтня

До 2 жовтня включно у південних регіонах, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Українська правда
Теми: погода
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