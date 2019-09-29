В последний день сентября обещают сильный ветер, в первый день октября - солнце

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Воскресенье, 29 сентября 2019, 13:54

В понедельник, 30 сентября, в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: На западе, севере и в центральных областях днем ​​ожидаются дожди, облачно, на юго-востоке и юге - переменная облачность, без осадков.

Температура в западных и и северных областях +20...+22 в центральных регионах до +23, на юге до +25 градусов, ночью в большинстве регионов температура будет колебаться от +9 до +12, на юге до +14.

1 октября во всех западных и северных областях прогнозируют солнечную погоду со снижением дневной температуры до +16...+18, в Киеве +14...+16 градусов. Дожди ожидаются в центральных, восточных и южных регионах.

 
прогноз погоды на 30 сентября
 
прогноз погоды на 1 октября

До 2 октября включительно в южных регионах, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Украинская правда

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Темы: погода


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