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ЗМІ: Російські вчені обговорювали з донькою Путіна експеримент з редагування ДНК

Неділя, 29 вересня 2019, 14:59

Провідні російські генетики таємно зустрічалися з представниками охорони здоров'я, в тому числі, ймовірно, зі старшою дочкою Володимира Путіна Марією Воронцовою, та обговорювали плани молекулярного біолога Дениса Ребрикова провести експеримент з редагування ДНК.

Джерело: Bloomberg з посиланням на трьох неназваних учасників зустрічі, пише "Дождь".

Деталі:  Зустріч проходила у неназваному установі на півдні Москви через шість тижнів після того, як журнал Nature в публікації від 11 червня розкритикував експеримент Ребрикова і закликав зупинити його.

За даними джерел, Воронцова - кандидат медичних наук в області дитячої ендокринології - стає все більш впливовою у питаннях біоетики.

На думку вчених, зазначається у публікації, "лише Путін може вирішити, як регулювати технологію, що з'являється".

Бесіда тривала три години, вчені представляли аргументи "за" і "проти".

Прихильники Ребрикова відзначили, що для них зустріч була оптимістичною: Воронцова була нейтральна, але погодилася, що науковий прогрес не може бути зупинений, а редагування ДНК має строго контролювати держава.

За словами високопоставленого чиновника, який брав участь в дискусії про Ребрикова, можливі зловживання технологією настільки серйозні, що остаточне рішення з цього питання "безумовно" прийме Путін, навіть якщо про нього повідомлять у приватному порядку.

В останні роки Путін давав зрозуміти, що чекає на зростання впливу генної інженерії на суспільство, пише Bloomberg.

Воронцова не відповіла на запити про коментарі. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав, що редагування ДНК - не "президентський питання".

Передісторія: Восени 2018 року китайський біолог Цзянькуй Хе оголосив про появу на світ перших генетично модифікованих дітей, яких він зробив стійкими до ВІЛ. Після цього чоловік зник, проти нього почали розслідування.

Проректор Російського національного дослідницького медичного університету ім.Пирогова та завідувач лабораторією редагування генома Наукового центру імені Кулакова Денис Ребриков заявив, що також планує подібний експеримент.

Теми: ПутінмедицинаРосія
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