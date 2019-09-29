СМИ: Российские ученые обсуждали с дочерью Путина эксперимент по редактированию ДНК

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Воскресенье, 29 сентября 2019, 14:59

Ведущие российские генетики тайно встречались с представителями здравоохранения, в том числе, вероятно, со старшей дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой, и обсуждали планы молекулярного биолога Дениса Ребрикова провести эксперимент по редактированию ДНК.

Источник: Bloomberg со ссылкой на трех неназванных участников встречи, пишет "Дождь".

Детали: Встреча проходила в неназванном учреждении на юге Москвы через шесть недель после того, как журнал Nature в публикации от 11 июня раскритиковал эксперимент Ребрикова и призвал остановить его.

По данным источников, Воронцова - кандидат медицинских наук в области детской эндокринологии - становится все более влиятельна в вопросах биоэтики.

По мнению ученых, отмечается в публикации, "только Путин может решить, как регулировать появляющуюся технологию".

Беседа длилась три часа, ученые представляли аргументы "за" и "против".

Сторонники Ребрикова отметили, что для них встреча была оптимистичной: Воронцова была нейтральна, но согласилась, что научный прогресс не может быть остановлен, а редактирование ДНК должно строго контролировать государство.

По словам высокопоставленного чиновника, который участвовал в дискуссии о Ребрикове, возможные злоупотребления технологией настолько серьезны, что окончательное решение по этому вопросу "определенно" примет Путин, даже если о нем сообщат в частном порядке.

В последние годы Путин давал понять, что ждет роста влияния генной инженерии на общество, пишет Bloomberg.

Воронцова не ответила на запросы о комментариях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что редактирование ДНК — не "президентский вопрос".

Предыстория: Осенью 2018 года китайский биолог Цзянькуй Хэ объявил о появлении на свет первых генетически модифицированных детей, которых он сделал устойчивыми к ВИЧ. После этого мужчина исчез, против него начали расследование.

Проректор Российского национального исследовательского медицинского университета им.Пирогова и заведующий лабораторией редактирования генома Научного центра имени Кулакова Денис Ребриков заявил, что планирует подобный эксперимент.

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Темы: Путин медицина Росcия


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