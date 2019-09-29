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У Києві через футбол обмежать вхід на три станції метро

Неділя, 29 вересня 2019, 16:22

У неділю у зв’язку з проведенням футбольного матчу можливе обмеження роботи трьох станцій метро.

Джерело: сайт Київського метрополітену

Дослівно: "29 вересня, у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та СК "Дніпро-1" (Дніпро), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"".

Теми: метроКиїв
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