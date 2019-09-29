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В Киеве из-за футбола ограничат вход на три станции метро

Воскресенье, 29 сентября 2019, 16:22

В воскресенье в связи с проведением футбольного матча возможно ограничение работы трех станций метро.

Источник: сайт Киевского метрополитена

Дословно: "29 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".

Темы: метроКиев
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