В Киеве из-за футбола ограничат вход на три станции метро

В воскресенье в связи с проведением футбольного матча возможно ограничение работы трех станций метро.

Источник: сайт Киевского метрополитена

Дословно: "29 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".