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Захисники російських шкіл готують протест у Латвії

Неділя, 29 вересня 2019, 17:14

Партія "Російський союз Латвії" на наступних вихідних організовує акцію протесту на захист російських шкіл. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це заявила лідерка партії Тетяна Жданок. 

За її словами, 5 жовтня в полудень відбудеться протестна хода від Ратушної площі до Кабінету міністрів.

"Ціна протесту вища, ніж власне освіти - ми йдемо захищати гідність і майбутнє нашого народу!", - заявила політик.

У понеділок коаліція схвалила законопроєкт Національного об'єднання, який зобов'язує самоврядування забезпечувати освіту латиською мовою в усіх дитячих садках. Він переданий в комісію Сейму для доопрацювання.

 У той же день урядові партії дійшли згоди, що з часом всі етапи освіти в Латвії треба перевести на латиську мову. Однак, коли і як саме це станеться, політики не обговорювали.

Російський союз Латвії — латвійська політична партія, що обстоює права російськомовного населення Латвії.

Теми: ЛатвіяРосія
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