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Защитники русских школ готовят протест в Латвии

Воскресенье, 29 сентября 2019, 17:14

Партия "Русский союз Латвии" на следующих выходных организует акцию протеста в защиту русских школ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом заявила лидер партии Татьяна Жданок.

По ее словам, 5 октября в полдень состоится протестное шествие от Ратушной площади к Кабинету министров.

"Цена протеста выше, чем собственно образования - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа!", - заявила политик.

В понедельник коалиция одобрила законопроект Национального объединения, который обязывает самоуправления обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах. Он передан в комиссию Сейма для доработки.

В тот же день правительственные партии договорились, что со временем все этапы образования в Латвии надо перевести на латышский язык. Однако, когда и как это произойдет, политики не обсуждали.

Русский союз Латвии - латвийская политическая партия, отстаивающая права русскоязычного населения Латвии.

Темы: ЛатвияРосcия
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