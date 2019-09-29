Москва: на мітинг проти репресій вийшло 25 тисяч осіб

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Неділя, 29 вересня 2019, 17:42
"Новая газета"

У мітингу на підтримку політв'язнів "Відпускай" на проспекті Сахарова в Москві, за даними "Білого лічильника", взяло участь близько 25 тисяч осіб.

Джерело: "Новая газета", Інтерфакс

Деталі: Згідно з остаточними даними "Білого лічильника" (на 17:00), в мітингу брали участь 25,2 тисячі осіб.

Водночас, за даними управління МВС по Москві, в мітингу на проспекті Сахарова взяли участь близько 20 тисяч осіб – рівно стільки, скільки було погоджено з владою.

Як повідомляє "Інтерфакс", поліцейські та мітингувальники поводилися коректно. Провокацій і затримань не було.

 
"Новая газета"

Акція, організована Лібертаріанською партією, пройшла на проспекті академіка Сахарова з 15:00 до 17:00. Її учасники виступили за припинення кримінальної справи, порушеної після несанкціонованої акції 27 липня, "справи ФБК" про відмивання грошей і на підтримку "тих, хто піддається переслідуванню за свою громадянську і політичну діяльність".

На акцію прийшли, зокрема, політик Олексій Навальний, глава ФБК Іван Жданов, колишні фігуранти "справи 27 липня".

 
"Новая газета"

Вели мітинг головний редактор "Медіазони" Сергій Смирнов і заступник головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Тетяна Фельгенгауер.

Спочатку мітинг планувалося провести 28 вересня, проте пізніше московська мерія перенесла його.

У справі, порушеній після акції 27 липня, залишаються під слідством або вже були засуджені 17 осіб. Справу про "відмивання грошей" Фондом боротьби з корупцією веде той же слідчий СК. Раніше у координаторів та волонтерів штабів Олексія Навального по всій країні проходили масові обшуки.

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Теми: Росія акції


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