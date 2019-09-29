Москва: на митинг против репрессий вышло 25 тысяч человек

В митинге в поддержку политзаключенных "Отпускай" на проспекте Сахарова в Москве, по данным "Белого счетчика", приняло участие около 25 тысяч человек.

Источник: "Новая газета", Интерфакс

Детали: Согласно окончательным данным "Белого счетчика" (на 17:00), в митинге участвовали 25,2 тысячи человек.

В то же время, по данным управления МВД по Москве, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие около 20 тысяч человек - ровно столько, сколько было согласовано с властями.

Как сообщает "Интерфакс", полицейские и митингующие вели себя корректно. Провокаций и задержаний не было.

"Новая газета"

Акция, организованная Либертарианской партией, прошла на проспекте академика Сахарова с 15:00 до 17:00. Ее участники выступили за прекращение уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля, "дела ФБК" об отмывании денег и в поддержку "тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность".

На акцию пришли, в частности, политик Алексей Навальный, глава ФБК Иван Жданов, бывшие фигуранты "дела 27 июля".

"Новая газета"

Вели митинг главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и заместитель главреда радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр.

Первоначально митинг планировалось провести 28 сентября, однако позже московская мэрия перенесла его.

По делу, возбужденному после акции 27 июля, остаются под следствием или уже были осуждены 17 человек. Дело об "отмывании денег" Фондом борьбы с коррупцией ведет тот же следователь СК. Ранее у координаторов и волонтеров штабов Навального по всей стране проходили массовые обыски.