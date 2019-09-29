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Демократи вимагають доступу до розмов Трампа з Путіним

Неділя, 29 вересня 2019, 18:01
Демократи вимагають доступу до розмов Трампа з Путіним
ТАСС

Голова комітету з розвідки Палати представників США заявив в неділю, що Конгрес має намір отримати доступ до телефонних розмов президента Дональда Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним та іншими світовими лідерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Демократ Адам Шифф послався на побоювання, що Трамп міг поставити під загрозу національну безпеку.

"Я думаю, що першорядна необхідність тут полягає в тому, щоб захистити національну безпеку Сполучених Штатів і зрозуміти, чи підриває президент в розмовах з іншими світовими лідерами, зокрема з Путіним, нашу безпеку", - заявив Шифф.

"Якщо є спроба прикрити це, приховати це, то так, ми сповнені рішучості це з'ясувати", - додав він.

Передісторія:

  • Як раніше повідомляли ЗМІ, Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним. Помічники Трампа вважали, що з огляду на зміст розмов вони не мають стати публічними.
  • Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Теми: СШАРосіяТрампПутін
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