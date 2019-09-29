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Демократы требуют доступа к разговорам Трампа с Путиным

Воскресенье, 29 сентября 2019, 18:01
Демократы требуют доступа к разговорам Трампа с Путиным
ТАСС

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США заявил в воскресенье, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Демократ Адам Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.

"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли президент в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, нашу безопасность", - заявил Шифф.

"Если есть попытка прикрыть это, скрыть это, то да, мы полны решимости это выяснить", - добавил он.

Предыстория:

  • Как ранее сообщали СМИ, Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным. Помощники Трампа считали, что учитывая содержание разговоров они не должны стать публичными.
  • Напомним, Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американского лидера.

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Темы: СШАРосcияТрампПутин
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