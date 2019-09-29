Зеленский был в Бабьем Яру инкогнито, раввины разошлись во мнениях

Раввин Яков Блайх во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра в воскресенье выразил возмущение тем, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.

Источник: главный раввин Украины Моше Реувен Асман в Facebook, Youtube, источники УП

Прямая речь Блайха: "Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо.

Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр".

Детали: В свою очередь, главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал некорректными высказывания бывшего главного раввина Украины Блайха в адрес Зеленского.

Фото источников УП

"Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место", - считает Асман.

Позже источники УП сообщили, что Зеленский в воскресенье был в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие. Они также передали несколько подтверждающих фото.

29-30 сентября 1941 года нацистами в Бабьем Яру было расстреляно более 33 тысяч евреев.