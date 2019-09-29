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Неповнолітній "покатав" друзів в авто: 1 загиблий, 7 травмованих

Неділя, 29 вересня 2019, 21:53

У м. Миронівка на Київщині автомобіль під керуванням 17-річного юнака в'їхав у бетонний колодязь на території приватного будинку. Внаслідок ДТП загинула одна людина і постраждало 7.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Трагедія сталася близько сьомої години ранку в неділю. Автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку.

За викликом господаря помешкання, на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група, яка  з’ясувала обставини трагедії.

Дослівно поліція: "За попередніми даними, студент одного із місцевих навчальних закладів декілька днів тому придбав собі авто та, схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Свої сили не розрахував. Будучи вже на підпитку (1.25 промілле), у компанії іще шістьох друзів у салоні вирішив "прокататися".

 

На швидкості не впорався з кермуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло до бетонного колодязю, що й призвело до трагедії.

19-річний хлопчина, що перебував у багажнику, загинув на місці, водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні.

 

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКиївська область
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