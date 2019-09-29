В г. Мироновка Киевской области автомобиль под управлением 17-летнего юноши въехал в бетонный колодец на территории частного дома. В результате ДТП погиб один человек и пострадали 7.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Трагедия произошла около семи часов утра в воскресенье. Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома.

По вызову хозяина квартиры, на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила обстоятельства трагедии.

Дословно полиция: "По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи уже навеселе (1.25 промилле), в компании еще шестерых друзей в салоне решил "прокатиться".

На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии.

19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины".