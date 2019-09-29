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Кабмін схвалив Програму дій уряду й ряд законопроектів

Неділя, 29 вересня 2019, 23:43
Кабмін схвалив Програму дій уряду й ряд законопроектів

Кабінет міністрів у неділю схвалив Програму дій уряду, а також здійснив низку кадрових призначень та схвалив ряд проектів законів.

Джерело: прес-служба Кабінету міністрів

Деталі: Після 23 години у неділю на сайті Кабміну з'явилося повідомлення про те, що Кабінет міністрів цього дня схвалив Програму дій уряду.

Також здійснено ряд кадрових призначень. Так, заступниками міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначено Інну Мєтєлєву та Юлію Свириденко.

Заступником міністра енергетики та захисту довкілля призначено Ірину Ставчук.

У Міністерстві розвитку громад та територій заступником Міністра з питань європейської інтеграції призначено Юліана Чаплінського.

Також уряд схвалив низку звільнень. Зокрема, Лідію Гаврилову звільнено з посади голови Державної аудиторської служби України.

Євгена Асташева звільнено з посади заступника голови Фонду державного майна.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості Наталію Бойко звільнено з посади заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Максима Немчинова звільнено з посади державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Кабмін також схвалив ряд законопроектів.

Зокрема, було схвалено пакет проектів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину, про що йшлося на нараді у президента 2-го вересня. Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та ін.

"Також схвалено проект закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд схвалив проект закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проектами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності.

"Уряд розпочав роботу над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення. Відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив на засіданні", - повідомляє також прес-служба.

 

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрів
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