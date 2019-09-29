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Кабмин одобрил Программу действий правительства и ряд законопроектов

Воскресенье, 29 сентября 2019, 23:43
Кабмин одобрил Программу действий правительства и ряд законопроектов

Кабинет министров в воскресенье одобрил Программу действий правительства, а также осуществил ряд кадровых назначений и одобрил ряд проектов законов.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Детали: После 23 часов в воскресенье на сайте Кабмина появилось сообщение о том, что Кабинет министров в этот день одобрил Программу действий правительства.

Кроме того, проведен ряд кадровых назначений. Так, заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены Инна Метелеву и Юлия Свириденко.

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначена Ирина Ставчук.

В Министерстве развития общин и территорий заместителем Министра по вопросам европейской интеграции назначен Юлиан Чаплинский.

Также правительство одобрило ряд увольнений. В частности, Лидия Гаврилова освобождена от должности председателя Государственной аудиторской службы Украины.

Евгения Асташева освобождена от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко освобождена от должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Максим Немчинов освобожден от должности государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности.

Кабмин также одобрил ряд законопроектов.

В частности, был одобрен пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, о чем шла речь на совещании у президента 2 сентября. Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и др.

"Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доведения экономической или социальной эффективности.

"Правительство начало работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял на заседании", - сообщает также пресс-служба.

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Темы: Кабинет министров
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