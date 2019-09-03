До України їдуть американські сенатори, яких не пускає до себе Росія
Джерело:: Twitter Кріса Мерфі, "Радіо Свобода".
Два американських сенатори Кріс Мерфі й Рон Джонсон, яким заборонили в’їзд до Росії, цього тижня відвідають Україну.
Кріс Мерфі: "Росія не впускає нас, але ми з Роном Джонсоном поїдемо до України, Сербії та Косова цього тижня, щоб продемонструвати двопартійну підтримку новій українській владі й продовжуваному діалогу між Белградом і Приштиною".
Передісторія:
- Наприкінці серпня Росія заборонила в’їзд американському демократу Мерфі й республіканцю Джонсону, який є співголовою української групи в американському Сенаті.
- Член сенатського комітету із закордонних справ Мерфі назвав цей крок "потенційно небезпечним моментом для вразливих відносин наших двох націй".
- Міністерство закордонних справ Росії назвало заборони на в’їзд відповіддю на "обмеження" стосовно значної кількості членів Ради Федерації, верхньої палати російського парламенту.
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