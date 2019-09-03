До України їдуть американські сенатори, яких не пускає до себе Росія

Джерело:: Twitter Кріса Мерфі, "Радіо Свобода".

Два американських сенатори Кріс Мерфі й Рон Джонсон, яким заборонили в’їзд до Росії, цього тижня відвідають Україну.

Кріс Мерфі: "Росія не впускає нас, але ми з Роном Джонсоном поїдемо до України, Сербії та Косова цього тижня, щоб продемонструвати двопартійну підтримку новій українській владі й продовжуваному діалогу між Белградом і Приштиною".

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