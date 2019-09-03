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До України їдуть американські сенатори, яких не пускає до себе Росія

Вівторок, 3 вересня 2019, 08:47

Джерело:: Twitter Кріса Мерфі, "Радіо Свобода".

Два американських сенатори Кріс Мерфі й Рон Джонсон, яким заборонили в’їзд до Росії, цього тижня відвідають Україну.

Кріс Мерфі: "Росія не впускає нас, але ми з Роном Джонсоном поїдемо до України, Сербії та Косова цього тижня, щоб продемонструвати двопартійну підтримку новій українській владі й продовжуваному діалогу між Белградом і Приштиною".

Передісторія:

  • Наприкінці серпня Росія заборонила в’їзд американському демократу Мерфі й республіканцю Джонсону, який є співголовою української групи в американському Сенаті.
  • Член сенатського комітету із закордонних справ Мерфі назвав цей крок "потенційно небезпечним моментом для вразливих відносин наших двох націй".
  • Міністерство закордонних справ Росії назвало заборони на в’їзд відповіддю на "обмеження" стосовно значної кількості членів Ради Федерації, верхньої палати російського парламенту.

Теми: СШАміжнародні відносини
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