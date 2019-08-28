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Росія відмовила у візі ще одному американському сенатору

Середа, 28 серпня 2019, 08:50

Джерело: "Радіо Свобода"

Американський сенатор Кріс Мерфі заявив, що отримав відмову у візі для в'їзду до Росії, тоді як він планував приїхати у складі двопартійної делегації Конгресу США.

Пряма мова: "На жаль, російська влада продовжує ізолювати свою країну, перешкоджаючи як нашому, так і кільком іншим візитам в останні місяці".

Деталі. За словами Мерфі, він є критиком Кремля, але вірить у важливість збереження діалогу між двома країнами.

Сенатор-демократ засуджує, зокрема, дії Росії в інциденті в Чорному морі неподалік Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Цьому передувало: Впродовж тижня про відмову Москви в запиті на в'їзну візу повідомив сенатор-"республіканець" Рон Джонсон. Він пов’язав це з критичними висловлюваннями на адресу президента Росії Володимира Путіна.

МЗС Росії пояснило, що сенатор перебуває в "стоп-листі" у відповідь на аналогічні дії Вашингтона. Відомство заявило, що Джонсон знав про це й по візу не звертався.

Теми: РосіяСШАміжнародні відносини
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