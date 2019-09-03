Рахманін: Зеленський хоче підпорядкувати собі всі силові структури

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Вівторок, 3 вересня 2019, 11:02

Джерело: виступ голови фракції "Голос" Сергія Рахманіна на засіданні Верховної Ради 

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляє, що президент Володимир Зеленський планує підпорядкувати собі усі силові структури.

Пряма мова: "Можливо, я неуважно читав передвиборчу програму президента Зеленського, але я не пам’ятаю, щоб він обіцяв збільшити свої повноваження".

"Якщо подивитися на деякі зміни, конституційні і законодавчі, то він збирається фактично підпорядкувати собі всі силові структури, починаючи від Нацгвардії і закінчуючи можливістю  створення в необмеженій кількості регуляторних органів. Мені здається, що я якусь серію "Слуги народу" я пропустив".

Деталі: Рахманін назвав пакет ініціатив, які стосуються змін до Конституції і які нардепи мають розглянути 3 вересня, непов’язаними між собою, безсистемними, "почасти безглуздими, почасти  шкідливими".

Він також нагадав, що поряд зі скасуванням недоторканості варто внести зміни в Конституцію і щодо імпічменту президента.  

Пряма мова: "Коли нам намагаються запропонувати натомість законопроект щодо імпічменту, то цей законопроект має такий самий стосунок до відсторонення президента, як жуйка "Орбіт" до боротьби з карієсом".  

"Якщо президент не боїться демократичних процедур, нехай як суб’єкт законодавчої ініціативи вносить зміни до 111 стаття Конституції – хай процедура імпічменту буде прозорою. Якщо депутати не бояться скасування недоторканості, то і президент відповідно не має боятися демократичної системи противаги".

Знати більше 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

Передісторія: 

  • Очікується, що 3 вересня депутати скасують депутатську недоторканність. Для таких змін до Конституції потрібно щонайменше 300 голосів.
  • У першому читанні відповідний законопроект ухвалили на першій сесії нового парламенту в ніч на 30 серпня. 
  • У проекті пропонується прибрати з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
  • Друга за чисельністю депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" заявила, що не голосуватиме за закон щодо зняття депутатської недоторканності.
  • Якщо закон ухвалять остаточно, недоторканність має бути скасована з 1 січня 2020 року.
  • Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду. На підставі цього законопроект мав перейти до нового парламенту.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Голос Зеленський законодавство


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