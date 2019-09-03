Рахманін: Зеленський хоче підпорядкувати собі всі силові структури

Джерело: виступ голови фракції "Голос" Сергія Рахманіна на засіданні Верховної Ради

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляє, що президент Володимир Зеленський планує підпорядкувати собі усі силові структури.

Пряма мова: "Можливо, я неуважно читав передвиборчу програму президента Зеленського, але я не пам’ятаю, щоб він обіцяв збільшити свої повноваження".

"Якщо подивитися на деякі зміни, конституційні і законодавчі, то він збирається фактично підпорядкувати собі всі силові структури, починаючи від Нацгвардії і закінчуючи можливістю створення в необмеженій кількості регуляторних органів. Мені здається, що я якусь серію "Слуги народу" я пропустив".

Деталі: Рахманін назвав пакет ініціатив, які стосуються змін до Конституції і які нардепи мають розглянути 3 вересня, непов’язаними між собою, безсистемними, "почасти безглуздими, почасти шкідливими".

Він також нагадав, що поряд зі скасуванням недоторканості варто внести зміни в Конституцію і щодо імпічменту президента.

Пряма мова: "Коли нам намагаються запропонувати натомість законопроект щодо імпічменту, то цей законопроект має такий самий стосунок до відсторонення президента, як жуйка "Орбіт" до боротьби з карієсом".

"Якщо президент не боїться демократичних процедур, нехай як суб’єкт законодавчої ініціативи вносить зміни до 111 стаття Конституції – хай процедура імпічменту буде прозорою. Якщо депутати не бояться скасування недоторканості, то і президент відповідно не має боятися демократичної системи противаги".

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