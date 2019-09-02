Друга за розміром фракція не буде голосувати за зняття недоторканності

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Понеділок, 2 вересня 2019, 18:03

Джерело: сайт ОПЗЖ, "Українська правда"

Друга за чисельністю депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

Пряма мова співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка: "Коли ми голосували за цей законопроект в першому читанні, було зрозуміло, що недоторканність також буде знята з президента і суддів. І це був би хороший сигнал для суспільства. Якщо ж знімати недоторканність тільки з депутатів, то їх можна буде "нагинати". Тому ми готові підтримати зняття недоторканності, але з усіх".

Деталі: Як свідчать дані на сайті Верховної Ради, фракція ОПЗЖ не голосувала за прийняття законопроекту №7203 в першому читанні. 

У свою чергу в 2017 році 28 голосів "за" направлення вказаного законопроекту до Конституційного суду дала фракція "Оппоблок", членом якої був тоді Юрій Бойко.

Що було раніше: Вночі з 29 на 30 серпня, на першому засіданні Верховної Ради 9 скликання депутати у першому читанні підтримали законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.

Знати більше: 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

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Історія питання:

  • Згідно з Конституцією України, для того, щоб оголосити депутату підозру, затримати його чи заарештувати, правоохоронцям потрібні згоди Верховної Ради.
  • Після парламентських виборів 2014 року п'ять фракцій у своїй коаліційній угоді пообіцяли скасувати депутатську недоторканність. Однак протягом 9 скликання зміни до Конституції так і не внесли.
  • 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році. Саме за цей законопроект голосує вже нова Верховна Рада.
  • Представниця президента у парламенті Ірина Луценко пояснювала, що Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.
  • Водночас, у парламенті була зареєстровано інший проект (№6773) авторства 158 народних депутатів, який передбачав негайне скасування недоторканності.
  • Згідно з процедурою, для внесення змін до Конституції, депутати мають спочатку направити законопроект у Конституційний суд для погодження.
  • 19 жовтня 2017 року Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про скасування депутатської недоторканності.
  • 6 червня Конституційний суд визнав конституційним проект, який передбачав негайне скасування імунітету.
  • 20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.
  • Команда Володимира Зеленського під час його президентської кампанії обіцяла, зокрема, скасування недоторканності.
  • Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.
  • У партії Зеленського "Слуга народу" запевняли, що її першочерговим завданням у парламенті буде, зокрема, скасування депутатської недоторканності.

Валентина Романенко, УП

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Теми: недоторканність Верховна Рада ОПЗЖ


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