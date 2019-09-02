Друга за розміром фракція не буде голосувати за зняття недоторканності
Джерело: сайт ОПЗЖ, "Українська правда"
Друга за чисельністю депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.
Пряма мова співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка: "Коли ми голосували за цей законопроект в першому читанні, було зрозуміло, що недоторканність також буде знята з президента і суддів. І це був би хороший сигнал для суспільства. Якщо ж знімати недоторканність тільки з депутатів, то їх можна буде "нагинати". Тому ми готові підтримати зняття недоторканності, але з усіх".
Деталі: Як свідчать дані на сайті Верховної Ради, фракція ОПЗЖ не голосувала за прийняття законопроекту №7203 в першому читанні.
У свою чергу в 2017 році 28 голосів "за" направлення вказаного законопроекту до Конституційного суду дала фракція "Оппоблок", членом якої був тоді Юрій Бойко.
Що було раніше: Вночі з 29 на 30 серпня, на першому засіданні Верховної Ради 9 скликання депутати у першому читанні підтримали законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.
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Історія питання:
- Згідно з Конституцією України, для того, щоб оголосити депутату підозру, затримати його чи заарештувати, правоохоронцям потрібні згоди Верховної Ради.
- Після парламентських виборів 2014 року п'ять фракцій у своїй коаліційній угоді пообіцяли скасувати депутатську недоторканність. Однак протягом 9 скликання зміни до Конституції так і не внесли.
- 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році. Саме за цей законопроект голосує вже нова Верховна Рада.
- Представниця президента у парламенті Ірина Луценко пояснювала, що Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.
- Водночас, у парламенті була зареєстровано інший проект (№6773) авторства 158 народних депутатів, який передбачав негайне скасування недоторканності.
- Згідно з процедурою, для внесення змін до Конституції, депутати мають спочатку направити законопроект у Конституційний суд для погодження.
- 19 жовтня 2017 року Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про скасування депутатської недоторканності.
- 6 червня Конституційний суд визнав конституційним проект, який передбачав негайне скасування імунітету.
- 20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.
- Команда Володимира Зеленського під час його президентської кампанії обіцяла, зокрема, скасування недоторканності.
- Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.
- У партії Зеленського "Слуга народу" запевняли, що її першочерговим завданням у парламенті буде, зокрема, скасування депутатської недоторканності.