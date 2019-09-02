Друга за розміром фракція не буде голосувати за зняття недоторканності

Джерело: сайт ОПЗЖ, "Українська правда"

Друга за чисельністю депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

Пряма мова співголови фракції ОПЗЖ Юрія Бойка: "Коли ми голосували за цей законопроект в першому читанні, було зрозуміло, що недоторканність також буде знята з президента і суддів. І це був би хороший сигнал для суспільства. Якщо ж знімати недоторканність тільки з депутатів, то їх можна буде "нагинати". Тому ми готові підтримати зняття недоторканності, але з усіх".

Деталі: Як свідчать дані на сайті Верховної Ради, фракція ОПЗЖ не голосувала за прийняття законопроекту №7203 в першому читанні.

У свою чергу в 2017 році 28 голосів "за" направлення вказаного законопроекту до Конституційного суду дала фракція "Оппоблок", членом якої був тоді Юрій Бойко.

Що було раніше: Вночі з 29 на 30 серпня, на першому засіданні Верховної Ради 9 скликання депутати у першому читанні підтримали законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.

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