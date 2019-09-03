Арахамія: Недоторканність зняли без порушень, мафіозі мають бути поза Радою

Джерело: коментар Давида Арахамія у кулуарах ВР,

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що Конституційний Суд не побачить порушень у скасуванні депутатської недоторканності.

Пряма мова: "Як ви вважаєте, ми були б такі дурні, що брали б і порушували регламент та законодавчі норми, якщо це перша обіцянка, яку ми давали виборцям? Ми перевіряли це три рази. Немає ніяких порушень.

Я впевнений на 100%, що ОПЗЖ буде подавати в Конституційний Суд – нехай Конституційний Суд це розглядає і ми отримаємо висновки. Моє бачення: немає ніяких порушень".

Арахамія запевнив: "У статті Конституції залишається, що не може бути за політичні висловлювання якісь переслідування. Якщо люди – професійні мафіозі, вони повинні бути професійними мафіозі поза парламентом. Вони повинні визначатися, чи вони державні службовці чи вони працюють на країну, чи вони роблять свої якісь справи.

Багато ми маємо прикладів попередніх скликань – кримінальних справ. Люди, які на вулиці, не розуміють, чому, заходячи в ці стіни, ви вже недоторканні, а прості люди – доторканні".

Про зняття недоторканності з президента: "Це окремий законопроект – ми за нього одностайно проголосуємо. Я думаю, навіть ОПЗЖ буде голосувати, бо це зняття недоторканності не з них, а з когось іншого. І вони будуть дружно казати "за".

Цьому передувало: 3 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності народних депутатів. За такі зміни до 80-ї статті Конституції проголосували 373 депутати.

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