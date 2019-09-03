РАДА ЗНЯЛА НЕДОТОРКАННІСТЬ З НАРДЕПІВ
Джерело: 1-е засідання ІІ сесії Верховної Ради ІХ скликання
Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.
Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "373! Закон прийнято!"
Деталі: Рішення зустріли тривалими оплесками.
Підтримали документ фракції "Слуги народу" (252 нардепи, повний склад), "Європейська солідарність" (підтримали 24, 3 утримались), "батьківщина" (23, повний склад), "за майбутнє" (22, повний склад), "Голос" (19, повний склад), позафракційні (33 – за, 1 утримався).
За зняття недоторканності не голосувала фракція "Опозиційної платформи – За життя".
Закон прибрав з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.
Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради.
Разумков у коментарі журналістам похвалився, що "Слуга народу", як і обіцяла, підтримала зняття недоторканності у повному складі. Він також додав, що підстав оскаржувати це рішення не бачить.
Пряма мова: "Я розумію, що народні депутати можуть звертатись до Конституційного суду. Але я не розумію, як після цього можна знову йти на вибори і розповідати, як ви переймаєтесь про долю простих українців".
"Я вважаю, що ні. Ні. (Немає підстав оскаржувати рішення у Конституційному суді – ред.). Я вважаю, що ми витримали процедуру".
Директор Центру демократії та верховенства права, член Ради Реанімаційного пакету реформ Тарас Шевченко у блозі на УП відзначив, що для скасування недоторканності змінити Конституцію недостатньо.
Пряма мова: "Сьогоднішнє голосування не скасує недоторканність!"
"Щоб скасувати недоторканність змін до Конституції недостатньо. Потрібно також вилучити недоторканність із Закону України "Про статус народного депутата України" та Кримінального процесуального кодексу. Допоки цього не буде зроблено, недоторканність буде діяти".
"Звичайно, партія "Слуга народу", маючи більшість у Верховній Раді, зможе це зробити. Тим не менше, щоб дійсно остаточно скасувати недоторканність депутатів, ці кроки необхідно пройти!"
Знати більше: 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність
Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети
Історія питання:
- Згідно з Конституцією, для того, щоб оголосити депутату підозру, затримати його чи заарештувати, правоохоронцям потрібна згода Верховної Ради.
- Після парламентських виборів 2014 року п'ять фракцій у своїй коаліційній угоді пообіцяли скасувати депутатську недоторканність. Однак протягом 8 скликання зміни до Конституції так і не внесли.
- 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році. Саме за цей законопроект голосувала вже нова Верховна Рада.
- Представниця президента у парламенті Ірина Луценко пояснювала, що Порошенко пропонував скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.
- Водночас, у парламенті була зареєстровано інший проект (№6773) авторства 158 народних депутатів, який передбачав негайне скасування недоторканності.
- Згідно з процедурою, для внесення змін до Конституції, депутати мають спочатку направити законопроект у Конституційний суд для погодження.
- 19 жовтня 2017 року Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про скасування депутатської недоторканності.
- 6 червня Конституційний суд визнав конституційним проект, який передбачав негайне скасування імунітету.
- 20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.
- Команда Володимира Зеленського під час його президентської кампанії обіцяла, зокрема, скасування недоторканності.
- Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.
- У партії Зеленського "Слуга народу" запевняли, що її першочерговим завданням у парламенті буде, зокрема, скасування депутатської недоторканності.