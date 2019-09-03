РАДА ЗНЯЛА НЕДОТОРКАННІСТЬ З НАРДЕПІВ

Джерело: 1-е засідання ІІ сесії Верховної Ради ІХ скликання

Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "373! Закон прийнято!"

Деталі: Рішення зустріли тривалими оплесками.

Підтримали документ фракції "Слуги народу" (252 нардепи, повний склад), "Європейська солідарність" (підтримали 24, 3 утримались), "батьківщина" (23, повний склад), "за майбутнє" (22, повний склад), "Голос" (19, повний склад), позафракційні (33 – за, 1 утримався).

За зняття недоторканності не голосувала фракція "Опозиційної платформи – За життя".

Закон прибрав з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради.

Разумков у коментарі журналістам похвалився, що "Слуга народу", як і обіцяла, підтримала зняття недоторканності у повному складі. Він також додав, що підстав оскаржувати це рішення не бачить.

Пряма мова: "Я розумію, що народні депутати можуть звертатись до Конституційного суду. Але я не розумію, як після цього можна знову йти на вибори і розповідати, як ви переймаєтесь про долю простих українців".

"Я вважаю, що ні. Ні. (Немає підстав оскаржувати рішення у Конституційному суді – ред.). Я вважаю, що ми витримали процедуру".

Директор Центру демократії та верховенства права, член Ради Реанімаційного пакету реформ Тарас Шевченко у блозі на УП відзначив, що для скасування недоторканності змінити Конституцію недостатньо.

Пряма мова: "Сьогоднішнє голосування не скасує недоторканність!"

"Щоб скасувати недоторканність змін до Конституції недостатньо. Потрібно також вилучити недоторканність із Закону України "Про статус народного депутата України" та Кримінального процесуального кодексу. Допоки цього не буде зроблено, недоторканність буде діяти".

"Звичайно, партія "Слуга народу", маючи більшість у Верховній Раді, зможе це зробити. Тим не менше, щоб дійсно остаточно скасувати недоторканність депутатів, ці кроки необхідно пройти!"

Знати більше: 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Історія питання: