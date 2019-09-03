"Давав настанову новому депутату": у ресторані побилися два нардепи
У ресторані у центрі Києва виникла сутичка між екс-нардепом від фракції "Батьківщина" Русланом Богданом та депутатом від фракції "Європейська солідарність" Сергієм Алєксєєвим.
Про це "Українській правді" повідомили джерела, але згодом підтвердили і учасники сутички.
У поліції Печерського району відзначили, що ввечері 2 вересня правоохоронці виїжджали на виклик щодо бійки.
"Подія сталася ввечері 2 вересня за адресою Дніпровський узвіз", - сказала речник поліції Печерського району Оксана Тищенко. Повідомити будь-які деталі бійки вона відмовилась.
"Наразі відомості в ЄРДР ще не внесені, це питання ще вирішується", - підсумувала Тищенко.
Сам Алєксєєв у коментарі УП заявив, що чутки перебільшені, але далі коментувати відмовився.
"Чутки перебільшені. Все в мене гаразд. Сьогодні був на ранковій сесії (Верховної ради – ред.). Я не хочу нічого коментувати. Все нормально. Нічого такого не сталося".
А депутат минулого скликання від "Батьківщини" Руслан Богдан підтвердив, що мав сутичку з нардепом від "ЄС".
"Все нормально, все в порядку. Та то таке було. Давав настанову новому депутату, що треба голосувати – це ж вчора якраз було, а сьогодні недоторканість проголосували.ю – то я йому говорив, що треба знімати недоторканність. А він просто не хотів. Він же з "Європейської солідарності". Від Порошенка. Тим більше по ньому купа кримінальних справ. То я йому казав, що не зважаючи на це треба це голосувати", - сказав зі сміхом Богдан.
На запитання, чи не отримав він травм під час бійки, "батьківщинівець" сказав:
"Ну в мене ж рентгену немає і МРТ, то я не можу це говорити. Ну таке щось. Поки нічого (не болить – ред.)".
Нагадаємо:
- У лютому заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що спецслужба викрила "виборчу піраміду" під керівництвом народного депутата, яка працювала у низці регіонів України і мала на меті забезпечити своєму кандидату перемогу на виборах президента.
- У причетності до організації схеми щодо втручання у вибори підозрювали депутата "Батьківщини" Руслана Богдана.
- За організацію штабів у регіонах нібито відповідали Владислав Ковалевський, Євген Матвейчук та Вартан Юмукян.
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