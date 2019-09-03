"Давав настанову новому депутату": у ресторані побилися два нардепи

У ресторані у центрі Києва виникла сутичка між екс-нардепом від фракції "Батьківщина" Русланом Богданом та депутатом від фракції "Європейська солідарність" Сергієм Алєксєєвим.

Про це "Українській правді" повідомили джерела, але згодом підтвердили і учасники сутички.

У поліції Печерського району відзначили, що ввечері 2 вересня правоохоронці виїжджали на виклик щодо бійки.

"Подія сталася ввечері 2 вересня за адресою Дніпровський узвіз", - сказала речник поліції Печерського району Оксана Тищенко. Повідомити будь-які деталі бійки вона відмовилась.

"Наразі відомості в ЄРДР ще не внесені, це питання ще вирішується", - підсумувала Тищенко.

Сам Алєксєєв у коментарі УП заявив, що чутки перебільшені, але далі коментувати відмовився.

"Чутки перебільшені. Все в мене гаразд. Сьогодні був на ранковій сесії (Верховної ради – ред.). Я не хочу нічого коментувати. Все нормально. Нічого такого не сталося".

А депутат минулого скликання від "Батьківщини" Руслан Богдан підтвердив, що мав сутичку з нардепом від "ЄС".

"Все нормально, все в порядку. Та то таке було. Давав настанову новому депутату, що треба голосувати – це ж вчора якраз було, а сьогодні недоторканість проголосували.ю – то я йому говорив, що треба знімати недоторканність. А він просто не хотів. Він же з "Європейської солідарності". Від Порошенка. Тим більше по ньому купа кримінальних справ. То я йому казав, що не зважаючи на це треба це голосувати", - сказав зі сміхом Богдан.

На запитання, чи не отримав він травм під час бійки, "батьківщинівець" сказав:

"Ну в мене ж рентгену немає і МРТ, то я не можу це говорити. Ну таке щось. Поки нічого (не болить – ред.)".

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