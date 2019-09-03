Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні
Слідчі з Нідерландів, які розслідують скоєне 5 років тому на Донбасі збиття пасажирського лайнера Boeing MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, хочуть поговорити з Володимиром Цемахом, котрий перебуває під вартою в Україні.
Про це 3 вересня заявив речник слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк у телефонному інтерв'ю агентству новин AP, передає DW.
За непідтвердженими даними, Цемах може бути кандидатом на обмін утримуваними особами з Росією. За іншими даними, Цемаху продовжили арешт.
Представник слідчої групи заявив, що прокуратура Нідерландів зацікавлена в тому, щоб допитати цю людину.
"Якщо його обміняють, то, звісно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії", – наголосив речник.
Тож нідерландська прокуратура воліла б, щоб Цемах перебував в Україні й надалі, щоб бути "доступним для слідства", і йому можна було би поставати "додаткові запитання", зазначив ван де Мосдейк.
Нагадаємо:
- Міжнародна слідча група прагне притягнути до кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних у збитті літака Boeing рейсу MH17, скоєного влітку 2014 року в небі над Донбасом.
- Досі група слідчих звинуватила в причетності до цього злочину чотирьох осіб, з яких троє росіян і один українець, однак Цемах не входить до цього числа.
- Судовий розгляд справи чотирьох підозрюваних має розпочатися наступного року в березні в Нідерландах. Утім, мабуть, ніхто з цих підозрюваних не постане перед судом у Нідерландах, адже Росія та Україна забороняють екстрадицію своїх громадян.
- МЗС Росії назвало висунені слідчими звинувачення проти російських громадян "абсолютно необґрунтованими" і закинуло слідчим використання "сумнівних джерел інформації".
- Крім того, російські дипломати заявляли, що нідерландські слідчі ігнорували надані Москвою докази з метою дискредитації Росії.