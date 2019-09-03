Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні

Слідчі з Нідерландів, які розслідують скоєне 5 років тому на Донбасі збиття пасажирського лайнера Boeing MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, хочуть поговорити з Володимиром Цемахом, котрий перебуває під вартою в Україні.

Про це 3 вересня заявив речник слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк у телефонному інтерв'ю агентству новин AP, передає DW.

За непідтвердженими даними, Цемах може бути кандидатом на обмін утримуваними особами з Росією. За іншими даними, Цемаху продовжили арешт.

Представник слідчої групи заявив, що прокуратура Нідерландів зацікавлена в тому, щоб допитати цю людину.

"Якщо його обміняють, то, звісно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії", – наголосив речник.

Тож нідерландська прокуратура воліла б, щоб Цемах перебував в Україні й надалі, щоб бути "доступним для слідства", і йому можна було би поставати "додаткові запитання", зазначив ван де Мосдейк.

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