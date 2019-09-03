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Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні

Вівторок, 3 вересня 2019, 15:45
Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні

Слідчі з Нідерландів, які розслідують скоєне 5 років тому на Донбасі збиття пасажирського лайнера Boeing MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, хочуть поговорити з Володимиром Цемахом, котрий перебуває під вартою в Україні.

Про це 3 вересня заявив речник слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк у телефонному інтерв'ю агентству новин AP, передає DW.

За непідтвердженими даними, Цемах може бути кандидатом на обмін утримуваними особами з Росією. За іншими даними, Цемаху продовжили арешт.

Представник слідчої групи заявив, що прокуратура Нідерландів зацікавлена в тому, щоб допитати цю людину. 

"Якщо його обміняють, то, звісно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії", – наголосив речник.

Тож нідерландська прокуратура воліла б, щоб Цемах перебував в Україні й надалі, щоб бути "доступним для слідства", і йому можна було би поставати "додаткові запитання", зазначив ван де Мосдейк.

Нагадаємо:

  • Міжнародна слідча група прагне притягнути до кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних у збитті літака Boeing рейсу MH17, скоєного влітку 2014 року в небі над Донбасом.
  • Досі група слідчих звинуватила в причетності до цього злочину чотирьох осіб, з яких троє росіян і один українець, однак Цемах не входить до цього числа.
  • Судовий розгляд справи чотирьох підозрюваних має розпочатися наступного року в березні в Нідерландах. Утім, мабуть, ніхто з цих підозрюваних не постане перед судом у Нідерландах, адже Росія та Україна забороняють екстрадицію своїх громадян.
  • МЗС Росії назвало висунені слідчими звинувачення проти російських громадян "абсолютно необґрунтованими" і закинуло слідчим використання "сумнівних джерел інформації".
  • Крім того, російські дипломати заявляли, що нідерландські слідчі ігнорували надані Москвою докази з метою дискредитації Росії.

Теми: MH17НідерландиРосіяполітв'язніДонбас
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