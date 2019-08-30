У Bellingcat припустили, що Україна видає Росії свідка у справі MH17
Джерело: Twitter засновника "Bellingcat" Еліот Гіґґінса.
Засновник британського розслідувального видання "Bellingcat" Еліот Гіґґінс припускає, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українців-політв’язнів.
Пряма мова: "Подейкують, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців.
Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на юридичну справу MH17.
Наскільки нам відомо, Цемах – український громадянин, а не російський, тож прагнення Росії вивести його з-під варти в Україні дещо говорить. Ще більше ознак очевидної провини Росії у справі MH17".
Rumour is the recently arrested Vladimir Tsemakh, believed to be a key MH17 witness, is being given to Russia in exchange for Ukrainians detained by Russia. A rather spineless deal by the Ukrainian government that will impact the MH17 legal case. https://t.co/ZnrAxlZmSv— Eliot Higgins (@EliotHiggins) 30 августа 2019 г.
Деталі: Гіґґінс вважає ганебним, що обмін може відбутися за рахунок втрати важливого свідка у справі MH17.
Цьому передували: чутки про великий обмін утримуваними особами між Росією та Україною, однак в Офісі президента України та Службі безпеки України повідомили, що цей процес ще не завершено.
Передісторія:
- 27 червня в окупованому Сніжному на захопленій т.зв. "ДНР" частині Донеччини українські спецслужби затримали колишнього "командира ППО" Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року.
- За даними ЗМІ, 28 червня його доставили до Києва, де 29 червня Шевченківський райсуд ухвалив узяти Цемаха від арешт на два місяці.
- Згодом в апеляційному суді Цемах розповів, що двоє людей затримали його непритомним у нього вдома, а потім вивезли на підконтрольну Україні територію через Мар'їнку.
- Цемах стверджував, що "захищав свою землю від тих, хто її розстрілював".
- Журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах, ймовірно, зізнається у причетності до збиття "Боїнга" MH17.
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