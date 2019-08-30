У Bellingcat припустили, що Україна видає Росії свідка у справі MH17

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 12:01

Джерело: Twitter засновника "Bellingcat" Еліот Гіґґінса.

Засновник британського розслідувального видання "Bellingcat" Еліот Гіґґінс припускає, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українців-політв’язнів.

Пряма мова: "Подейкують, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців.

Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на юридичну справу MH17.

Наскільки нам відомо, Цемах – український громадянин, а не російський, тож прагнення Росії вивести його з-під варти в Україні дещо говорить. Ще більше ознак очевидної провини Росії у справі MH17".

Деталі: Гіґґінс вважає ганебним, що обмін може відбутися за рахунок втрати важливого свідка у справі MH17.

Цьому передували: чутки про великий обмін утримуваними особами між Росією та Україною, однак в Офісі президента України та Службі безпеки України повідомили, що цей процес ще не завершено.

Передісторія:

  • 27 червня в окупованому Сніжному на захопленій т.зв. "ДНР" частині Донеччини українські спецслужби затримали колишнього "командира ППО" Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року.
  • За даними ЗМІ, 28 червня його доставили до Києва, де 29 червня Шевченківський райсуд ухвалив узяти Цемаха від арешт на два місяці.
  • Згодом в апеляційному суді Цемах розповів, що двоє людей затримали його непритомним у нього вдома, а потім вивезли на підконтрольну Україні територію через Мар'їнку.
  • Цемах стверджував, що "захищав свою землю від тих, хто її розстрілював".
  • Журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах, ймовірно, зізнається у причетності до збиття "Боїнга" MH17.

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Теми: політв'язні MH17 Росія ЗМІ


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