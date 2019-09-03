Суд продовжив арешт свідка MH17, якого ніби хотіла на обмін Росія – ЗМІ
Джерело: "Українські новини" з посиланням на адвоката.
Суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха – свідка у справі катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Адвокат Цемаха Роман Гонтарєв: "Йому продовжили запобіжний захід – арешт",
Деталі: Адвокат категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією.
"Українській правді" Роман Гонтарєв сказав, що клієнт заборонив йому коментувати справу.
Цьому передувало: поширення чутки, що Росія вимагає від України видати їй Цемаха в рамках обміну утримуваними особами. Очікуваний обмін, вочевидь, затримується.
Нідерланди просили Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
Передісторія:
- 27 червня в окупованому Сніжному на захопленій т.зв. "ДНР" частині Донеччини українські спецслужби затримали колишнього "командира ППО" Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року.
- За даними ЗМІ, 28 червня його доставили до Києва, де 29 червня Шевченківський райсуд ухвалив узяти Цемаха від арешт на два місяці.
- Згодом в апеляційному суді Цемах розповів, що двоє людей затримали його непритомним у нього вдома, а потім вивезли на підконтрольну Україні територію через Мар'їнку.
- Цемах стверджував, що "захищав свою землю від тих, хто її розстрілював".
- Журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах, ймовірно, зізнається у причетності до збиття "Боїнга"