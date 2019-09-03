Суд продовжив арешт свідка MH17, якого ніби хотіла на обмін Росія – ЗМІ

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Вівторок, 3 вересня 2019, 13:12

Джерело: "Українські новини" з посиланням на адвоката.

Суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха – свідка у справі катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Адвокат Цемаха Роман Гонтарєв: "Йому продовжили запобіжний захід – арешт",

Деталі: Адвокат категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією.

"Українській правді" Роман Гонтарєв сказав, що клієнт заборонив йому коментувати справу.

Цьому передувало: поширення чутки, що Росія вимагає від України видати їй Цемаха в рамках обміну утримуваними особами. Очікуваний обмін, вочевидь, затримується.

Нідерланди просили Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Передісторія:

  • 27 червня в окупованому Сніжному на захопленій т.зв. "ДНР" частині Донеччини українські спецслужби затримали колишнього "командира ППО" Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року.
  • За даними ЗМІ, 28 червня його доставили до Києва, де 29 червня Шевченківський райсуд ухвалив узяти Цемаха від арешт на два місяці.
  • Згодом в апеляційному суді Цемах розповів, що двоє людей затримали його непритомним у нього вдома, а потім вивезли на підконтрольну Україні територію через Мар'їнку.
  • Цемах стверджував, що "захищав свою землю від тих, хто її розстрілював".
  • Журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах, ймовірно, зізнається у причетності до збиття "Боїнга"

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Теми: політв'язні MH17 суд


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