Суд продовжив арешт свідка MH17, якого ніби хотіла на обмін Росія – ЗМІ

Джерело: "Українські новини" з посиланням на адвоката.

Суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха – свідка у справі катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Адвокат Цемаха Роман Гонтарєв: "Йому продовжили запобіжний захід – арешт",

Деталі: Адвокат категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією.

"Українській правді" Роман Гонтарєв сказав, що клієнт заборонив йому коментувати справу.

Цьому передувало: поширення чутки, що Росія вимагає від України видати їй Цемаха в рамках обміну утримуваними особами. Очікуваний обмін, вочевидь, затримується.

Нідерланди просили Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

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