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У вівторок нардепи планують розглянути 7 змін Зеленського у Конституцію

Понеділок, 2 вересня 2019, 16:17
У вівторок нардепи планують розглянути 7 змін Зеленського у Конституцію
Укрінформ

Джерело: брифінг спікера парламенту Дмитра Разумкова

На першому засіданні 2-ї сесії Верховної Ради IX скликання планують скасувати депутатську недоторканність і направити до Конституційного суду 7 законопроектів президента щодо змін в Основний закон.

Пряма мова: "Завтра він буде внесений ( проект закону №7203 про внесення змін до статті 80 Конституції (щодо недоторканності народних депутатів). Я впевнений, що ми не порушуємо жодного закону. В першому читанні його підтримали 363 нардепів. Я впевнений… я сподіваюся, що завтра вони так само, а може, й більше підтримають цю ініціативу"

"Ще в порядку денному будуть 7 законопроектів, пов’язаних зі змінами до Конституції. Ми повинні будемо їх розглянути та направити до Конституційного суду"

Деталі. Народні депутати мають розглянути і направити до КС проекти законів номер 1013 (щодо скасування адвокатської монополії), 1014 (право для президента утворювати незалежні регуляторні органи, призначати й звільняти голів ДБР і НАБУ), 1015 (щодо надання народу права законодавчої ініціативи), 1016 (щодо уповноважених Верховної Ради), 1017 (про зменшення кількості нардепів до 300), 1027 (пропонує позбавляти нардепів мандата за прогули і кнопкодавство), 1028 (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради). Для цього потрібні 226 голосів.

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський нагадав, що для голосування у парламенті простою більшістю йому достатньо сил фракції "Слуга народу" (254 нардепи). Зміни до Конституції вносяться голосами 300 нардепів.

Знати більше: 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Історія питання:

  • Згідно з Конституцією України, для того, щоб оголосити депутату підозру, затримати його чи заарештувати, правоохоронцям потрібні згоди Верховної Ради.
  • Після парламентських виборів 2014 року п'ять фракцій у своїй коаліційній угоді пообіцяли скасувати депутатську недоторканність. Однак протягом 9 скликання зміни до Конституції так і не внесли.
  • 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році. Саме за цей законопроект голосує вже нова Верховна Рада.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКонституціяВерховна Радазаконодавствонедоторканність
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