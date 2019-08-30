Владу – народу: Зеленський хоче, щоб і народ міг подавати закони

Джерело: законопроект №1015 на сайті Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський запропонував надати народу право законодавчої ініціативи.

Деталі: Згідно зі статтею 93 Конституції, право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить президенту, народним депутатам та Кабінету міністрів.

Законопроект пропонує до списку "законодавців" додати "народ", а саму статтю доповнити формулюванням: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України".

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що внести зміни до Конституції необхідно тому, що нинішній перелік суб'єктів законодавчої ініціативи "є звуженим та позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".

Що сталося раніше: 29 серпня Зеленський подав у Раду законопроект "про внесення змін до статті 93 Конституції (щодо законодавчої ініціативи народу)". Текст закону оприлюднили на сайті парламенту в п'ятницю, 30 серпня.

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