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Владу – народу: Зеленський хоче, щоб і народ міг подавати закони

П'ятниця, 30 серпня 2019, 22:23
Владу – народу: Зеленський хоче, щоб і народ міг подавати закони

Джерело: законопроект №1015 на сайті Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський запропонував надати народу право законодавчої ініціативи.

Деталі: Згідно зі статтею 93 Конституції, право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить президенту, народним депутатам та Кабінету міністрів. 

Законопроект пропонує до списку "законодавців" додати "народ", а саму статтю доповнити формулюванням: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України".

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що внести зміни до Конституції необхідно тому, що нинішній перелік суб'єктів законодавчої ініціативи "є звуженим та позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".

Що сталося раніше: 29 серпня Зеленський подав у Раду законопроект "про внесення змін до статті 93 Конституції (щодо законодавчої ініціативи народу)". Текст закону оприлюднили на сайті парламенту в п'ятницю, 30 серпня.

Нагадаємо:

  • 18 червня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому Bild розповів, що багато в чому схожий на свого персонажа в серіалі "Слуга народу" Василя Голобородька, однак не їздить на роботу на велосипеді і має успішний бізнес.
  • 31 серпня телеканал "1+1" покаже записане інтерв’ю з Зеленським, присвячене 100 дням його роботи.
  • На відеоанонсі актор Станіслав Боклан, який грав у серіалі "Слуга народу", звертається до глави держави: "Доброго дня, пане президент Голоборо… Вибачте. Зеленський. Це я, ваш колишній прем’єр-міністр".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКонституція
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