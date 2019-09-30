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Парламентські вибори в Австрії: перемагають консерватори

Понеділок, 30 вересня 2019, 00:29

На позачергових парламентських виборах в Австрії найбільше місць отримала Австрійська народна партія із лідером Себастіяном Курцем, колишнім канцлером.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Досі не відомо, хто стане партнером в коаліції із консервативною Австрійською народною партією. 

За ще не повними попередніми даними, підтримка партії екс-канцлера становить близько 38%. 

Лівоцентристи, Соціал-демократична партія Австрії, здобувають 21,5%, ультраправі популісти, Партія свободи Австрії, отримують понад 17%, що на 9% менше ніж на минулих виборах 2017 року. 

Також до парламенту проходять "Зелені" і ліберальна партія "Неос"  із підтримкою у понад 12% і понад 7% відповідно.

Наразі ще не враховані голоси віддані поштою. 

Передісторія:

  • У травні цього року через так звану справу "Ібіци" канцлер Австрії Себастіян Курц оголосив про позачергові парламентські вибори. 

Українська правда
Теми: Австріявибори
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