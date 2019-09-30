Парламентські вибори в Австрії: перемагають консерватори
На позачергових парламентських виборах в Австрії найбільше місць отримала Австрійська народна партія із лідером Себастіяном Курцем, колишнім канцлером.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Досі не відомо, хто стане партнером в коаліції із консервативною Австрійською народною партією.
За ще не повними попередніми даними, підтримка партії екс-канцлера становить близько 38%.
Лівоцентристи, Соціал-демократична партія Австрії, здобувають 21,5%, ультраправі популісти, Партія свободи Австрії, отримують понад 17%, що на 9% менше ніж на минулих виборах 2017 року.
Також до парламенту проходять "Зелені" і ліберальна партія "Неос" із підтримкою у понад 12% і понад 7% відповідно.
Наразі ще не враховані голоси віддані поштою.
Передісторія:
- У травні цього року через так звану справу "Ібіци" канцлер Австрії Себастіян Курц оголосив про позачергові парламентські вибори.
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