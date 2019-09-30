Парламентские выборы в Австрии: побеждают консерваторы

327 просмотров
Понедельник, 30 сентября 2019, 00:29

На внеочередных парламентских выборах в Австрии больше мест получила Австрийская народная партия с лидером Себастьяном Курцем, бывшим канцлером.

Источник: Радио Свобода

Детали: До сих пор не известно, кто станет партнером по коалиции с Австрийской народной партией.

По еще не полным предварительным данным, поддержка партии экс-канцлера составляет около 38%.

Левоцентристы, Социал-демократическая партия Австрии, получают 21,5%, ультраправые популисты, Партия свободы Австрии, получают более 17%, что на 9% меньше, чем на прошлых выборах 2017 года.

Также в парламент проходят "Зеленые" и либеральная партия "Неос" с поддержкой более чем 12% и более 7% соответственно.

Пока еще не учтены голоса отданы по почте.

Предыстория:

  • В мае этого года из-за так называемого дела "Ибицы" канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о досрочных парламентских выборах.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Австрия виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коломойский мог купить мандат депутату в Австрии — СМИ 20 сентября 2019, 03:00
Антикорсуд заочно арестовал беглого судью Татькова 12 сентября 2019, 23:39
Новый посол Австрии начал работать в Украине 22 августа 2019, 09:01
Все новости
Главные новости
Кабмин одобрил Программу действий правительства и ряд законопроектов
Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером
Экс-руководителя "ДНР" назначили и.о. главы столицы Калмыкии, жители протестуют
Демократы требуют доступа к разговорам Трампа с Путиным
Все новости
исследование

Красное вино может быть полезным для кишечника

спорт

5 ошибок после занятий спортом, которые все портят

психология

7 задач подросткового возраста

Поиск по сайту
Архив
Весь архів