Парламентские выборы в Австрии: побеждают консерваторы

На внеочередных парламентских выборах в Австрии больше мест получила Австрийская народная партия с лидером Себастьяном Курцем, бывшим канцлером.

Источник: Радио Свобода

Детали: До сих пор не известно, кто станет партнером по коалиции с Австрийской народной партией.

По еще не полным предварительным данным, поддержка партии экс-канцлера составляет около 38%.

Левоцентристы, Социал-демократическая партия Австрии, получают 21,5%, ультраправые популисты, Партия свободы Австрии, получают более 17%, что на 9% меньше, чем на прошлых выборах 2017 года.

Также в парламент проходят "Зеленые" и либеральная партия "Неос" с поддержкой более чем 12% и более 7% соответственно.

Пока еще не учтены голоса отданы по почте.

Предыстория: