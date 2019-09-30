Парламентские выборы в Австрии: побеждают консерваторы
На внеочередных парламентских выборах в Австрии больше мест получила Австрийская народная партия с лидером Себастьяном Курцем, бывшим канцлером.
Источник: Радио Свобода
Детали: До сих пор не известно, кто станет партнером по коалиции с Австрийской народной партией.
По еще не полным предварительным данным, поддержка партии экс-канцлера составляет около 38%.
Левоцентристы, Социал-демократическая партия Австрии, получают 21,5%, ультраправые популисты, Партия свободы Австрии, получают более 17%, что на 9% меньше, чем на прошлых выборах 2017 года.
Также в парламент проходят "Зеленые" и либеральная партия "Неос" с поддержкой более чем 12% и более 7% соответственно.
Пока еще не учтены голоса отданы по почте.
Предыстория:
- В мае этого года из-за так называемого дела "Ибицы" канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о досрочных парламентских выборах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua