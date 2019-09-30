Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Києва чоловік погрожував зістрибнути з даху

Понеділок, 30 вересня 2019, 00:38

Невідомий чоловік вибрався на дах одного з будинків на Хрещатику і погрожував стрибнути. 

Джерело: Facebook-сторінка "Киев оперативный", МВС

Деталі: На місце прибула поліція, чергували медики та надзвичайники. 

За повідомленням МВС, невідомого вдалося спустити з даху після 5 годин спілкування. Один із співробітників поліції кілька годин сидів на даху поруч із чоловіком та переконав його не стрибати. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
Усі новини...
Реклама: