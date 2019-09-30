У центрі Києва чоловік погрожував зістрибнути з даху
Понеділок, 30 вересня 2019, 00:38
Невідомий чоловік вибрався на дах одного з будинків на Хрещатику і погрожував стрибнути.
Джерело: Facebook-сторінка "Киев оперативный", МВС
Деталі: На місце прибула поліція, чергували медики та надзвичайники.
За повідомленням МВС, невідомого вдалося спустити з даху після 5 годин спілкування. Один із співробітників поліції кілька годин сидів на даху поруч із чоловіком та переконав його не стрибати.
Українська правда