Невідомий чоловік вибрався на дах одного з будинків на Хрещатику і погрожує стрибнути.

Джерело: Facebook-сторінка "Киев оперативный"

Деталі: На місце прибула поліція, чергують медики та надзвичайники.

Дослівно: "Кажуть, що також однією із вимог чоловіка було — закрити пельку компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності. Довелося виконувати…"