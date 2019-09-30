У центрі Києва чоловік погрожує зістрибнути з даху
Невідомий чоловік вибрався на дах одного з будинків на Хрещатику і погрожує стрибнути.
Джерело: Facebook-сторінка "Киев оперативный"
Деталі: На місце прибула поліція, чергують медики та надзвичайники.
Дослівно: "Кажуть, що також однією із вимог чоловіка було — закрити пельку компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності. Довелося виконувати…"
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