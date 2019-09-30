В центре Киева мужчина угрожает спрыгнуть с крыши

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Понедельник, 30 сентября 2019, 00:38

Неизвестный мужчина выбрался на крышу одного из домов на Крещатике и угрожает прыгнуть.

Источник: Facebook-страница "Киев оперативный"

Детали: На место прибыла полиция и дежурят медики и чрезвычайники.

Дословно: "Говорят, что также одним из требований мужа было - закрыть рот компании, которая пела песни на Майдане Незалежности. Пришлось выполнять ..."

Украинская правда

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Темы: Киев чрезвычайное происшествие


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