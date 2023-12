Маск презентував нову концепцію міжпланетного корабля 

Глава компанії SpaceX Ілон Маск показав макет прототипу корабля Starship, який після випробувальних польотів має здійснити орбітальний політ.

Джерело: Reuters

Деталі: У планах Маска через півроку вивести цей корабель на навколозему орбіту.

Згідно із макетом корабля, його довжина сягатиме 50 метрів, а діаметр – 9 метрів.

Призначення Starship, за словами Маска, перевезення людей на Марс та Місяць.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM