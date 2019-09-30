12-річний хлопчик випадково застрелив друга на Одещині

Неповнолітній випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці 15-річного знайомого.

Джерело: відділ комунікації поліції в Одеській області

Деталі: Подія сталася в одному із сіл Біляївського району. 12-річний підліток вирішив похизуватись зброєю, а та ненароком вистрілила. Від отриманого поранення дитина померла.

Неповнолітній випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці свого 15-річного знайомого.

Наразі поліція порушила справу за статтею "Умисне вбивство".

Дослівно: "Власника зброї та хлопця доставили до відділку, дитину допитали у присутності батьків та психолога.

З хлопцем продовжують працювати психологи. Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз."