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12-річний хлопчик випадково застрелив друга на Одещині

Понеділок, 30 вересня 2019, 04:34
12-річний хлопчик випадково застрелив друга на Одещині

Неповнолітній випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці 15-річного знайомого.

Джерело: відділ комунікації поліції в Одеській області

Деталі: Подія сталася в одному із сіл Біляївського району. 12-річний підліток вирішив похизуватись зброєю, а та ненароком вистрілила. Від отриманого поранення дитина померла. 

 
 

Неповнолітній випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці свого 15-річного знайомого.

Наразі поліція порушила справу за статтею "Умисне вбивство".

Дослівно: "Власника зброї та хлопця доставили до відділку, дитину допитали у присутності батьків та психолога. 

З хлопцем продовжують працювати психологи. Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз."

Українська правда
Теми: Одеська областькримінал
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