12-летний мальчик случайно застрелил друга в Одесской области
Понедельник, 30 сентября 2019, 04:34
Несовершеннолетний случайно застрелил из дедовской охотничьего ружья 15-летнего знакомого.
Источник: отдел коммуникации полиции в Одесской области
Детали: Событие произошло в одном из сел Беляевского района. 12-летний подросток решил похвастаться оружием, но произошел выстрел. От полученного ранения ребенок умер.
На данный момент полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство".
Дословно: "Владельца оружия и парня доставили в участок, ребенка допросили в присутствии родителей и психолога.
С парнем продолжают работать психологи. Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз".
Украинская правда