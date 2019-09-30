12-летний мальчик случайно застрелил друга в Одесской области

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Понедельник, 30 сентября 2019, 04:34

Несовершеннолетний случайно застрелил из дедовской охотничьего ружья 15-летнего знакомого.

Источник: отдел коммуникации полиции в Одесской области

Детали: Событие произошло в одном из сел Беляевского района. 12-летний подросток решил похвастаться оружием, но произошел выстрел. От полученного ранения ребенок умер.

 
 

Несовершеннолетний случайно застрелил из дедовской охотничьего ружья 15-летнего знакомого.

На данный момент полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство".

Дословно: "Владельца оружия и парня доставили в участок, ребенка допросили в присутствии родителей и психолога.

С парнем продолжают работать психологи. Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз".

Украинская правда

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Темы: Одесская область криминал


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