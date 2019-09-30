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Пожежа у грецькому таборі для біженців: є жертви

Понеділок, 30 вересня 2019, 05:25

Пожежа у таборі для біженців на острові Лесбос, внаслідок якої могло загинути дві людини, спричинила масові заворушення серед мігрантів. 

Джерело: Deutsche Welle 

Деталі: Мешканці табору вимагають перевести їх на материк. На їх думку, причиною загибелі мігрантів стало те, що пожежники довго добиралась до табору. 

У табір "Моріа" поліція стягнула додаткові сили та застосувала проти учасників заворушень сльозогінний газ. 

Місцева поліція та міжнародна організація "Лікарі без кордонів" повідомляють про загибель однієї особи. Проте в грецьких ЗМІ з’явилась інформація про смерть ще одного мешканця табору. Самі ж біженці стверджують, що жертвами пожежі стали одна жінка та дві дитини. 

За словами представника грецької поліції, займань було два, а влаштували їх самі мігранти. 

Наразі обидві пожежі вдалось локалізувати.

Українська правда
Теми: Греціяміграціябіженці
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