Пожар в греческом лагере для беженцев: есть жертвы
Два пожара в лагере для беженцев на острове Лесбос, в результате которых могло погибнуть два человека, вызвали массовые беспорядки среди мигрантов.
Источник: Deutsche Welle
Детали: Жители лагеря требуют перевести их на материк. По их мнению, причиной гибели мигрантов стало то, что пожарные долго добиралась до лагеря.
В лагерь "Мориа" полиция стянула дополнительные силы и применила против участников беспорядков слезоточивый газ.
Местная полиция и международная организация "Врачи без границ" сообщают о гибели одного человека. Однако в греческих СМИ появилась информация о смерти еще одного жителя лагеря. Сами же беженцы утверждают, что жертвами пожара стали одна женщина и два ребенка.
По словам представителя греческой полиции, возгорание устроили сами мигранты.
Сейчас оба пожара удалось локализовать.
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