Пожар в греческом лагере для беженцев: есть жертвы

Пожар в лагере для беженцев на острове Лесбос, в результате которого могло погибнуть два человека, вызвал массовые беспорядки среди мигрантов.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Жители лагеря требуют перевести их на материк. По их мнению, причиной гибели мигрантов стало то, что пожарные долго добиралась до лагеря.

В лагерь "Мориа" полиция стянула дополнительные силы и применила против участников беспорядков слезоточивый газ.

Местная полиция и международная организация "Врачи без границ" сообщают о гибели одного человека. Однако в греческих СМИ появилась информация о смерти еще одного жителя лагеря. Сами же беженцы утверждают, что жертвами пожара стали одна женщина и два ребенка.

По словам представителя греческой полиции, возгораний было два, а устроили их сами мигранты.

Сейчас оба пожара удалось локализовать.