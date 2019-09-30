Пожар в греческом лагере для беженцев: есть жертвы

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Понедельник, 30 сентября 2019, 05:25

Два пожара в лагере для беженцев на острове Лесбос, в результате которых могло погибнуть два человека, вызвали массовые беспорядки среди мигрантов.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Жители лагеря требуют перевести их на материк. По их мнению, причиной гибели мигрантов стало то, что пожарные долго добиралась до лагеря.

В лагерь "Мориа" полиция стянула дополнительные силы и применила против участников беспорядков слезоточивый газ.

Местная полиция и международная организация "Врачи без границ" сообщают о гибели одного человека. Однако в греческих СМИ появилась информация о смерти еще одного жителя лагеря. Сами же беженцы утверждают, что жертвами пожара стали одна женщина и два ребенка.

По словам представителя греческой полиции, возгорание устроили сами мигранты.

Сейчас оба пожара удалось локализовать.

Украинская правда

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Темы: Греция миграция беженцы


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