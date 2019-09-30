У Страсбурзі починається сесія ПАРЄ, делегації України не буде

У Страсбурзі в понеділок відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня. Українська делегація не братиме участі в її роботі на знак протесу проти повернення РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нова делегація України в ПАРЄ була сформована минулого тижня у Верховній Раді, і відразу було оголошено, що вона не братиме участі в осінній сесії через повернення РФ.

Наразі відомо, що до Страсбурга їдуть кілька членів нової делегації, які були і в попередньому складі, але вони не зможуть брати участь у роботі сесії та комітетів.

Як відомо, на літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.

1 жовтня у ПАРЄ виступить президент Франції Еммануель Макрон, він також відповість на питання депутатів.

Також є пропозиції провести термінові дебати на тему "Порушення демократичних прав та придушення мирних акцій протесту в Російській Федерації на фоні виборів до Московської міської ради". Однак остаточно порядок денний затвердять сьогодні.

"Під час засідання Асамблея зосередить увагу на захисті інформаторів, загальних стандартах інститутів омбудсмена та захисті жертв тероризму, а також на збереженні єврейської культурної спадщини. Асамблея також обговорить доповіді про кліматичних біженців та трудову міграцію у Східній Європі, а також про акушерське та гінекологічне насильство", - йдеться у повідомленні на сайті Асамблеї.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.